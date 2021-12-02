Оттава, , 03:10 — REGNUM В Канаде выявили заражения коронавирусом SARS-CoV-2 у трех белохвостых оленей, сообщает канадский национальный центр по болезням животных.

Флаг Канады Даниль Муллагалиев © ИА REGNUM

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Сообщается, что трех оленей проверили на наличие коронавирусной инфекции в период с 6 по 8 ноября в провинции Квебек. У самих животных не было зафиксировано никаких симптомов COVID-19, однако взятые пробы показали наличие заболевания.

«Так как это первый случай выявления SARS-CoV-2 в дикой природе Канады, информация о его влиянии и распространении среди популяции оленей пока отсутствует», — отметили в ведомстве.

Сейчас исследователи изучают возможность передачи вируса от животных к людям. При этом в центре призвали жителей Канады надевать медицинские маски при встречах с оленями.