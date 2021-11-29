Кейптаун, , 00:27 — REGNUM Большинство заражений за последние дни вызваны новым «Омикрон"-штаммом в Южно-Африканской республике. Об этом 28 ноября сообщил президент ЮАР Сирил Рамапоса, его выступление транслировалось на правительственном сайте.

Врачи в ЮАР GovernmentZA

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Как пояснил президент ЮАР, большинство новых случаев заболевания COVID-19 в столичной провинции Гаутенг вызваны штаммом «Омикрон». Штамм проник и в другие регионы страны. Рамапоса призвал не поддаваться панике и использовать мощное оружие против коронавируса — вакцину.

Президент ЮАР уточнил, что было принято решение не ужесточать уже имеющиеся ограничения в стране по крайней мере до тех пор, пока не будут получены научные данные об опасности «Омикрон"-штамма. К вопросу о дополнительных мерах правительство вернётся через неделю.

Рамапоса призвал всех граждан страны пойти вакцинацию от коронавируса и отметил, что в правительстве утверждается ряд положений для введения обязательной вакцинации для ряда профессий.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что врач из ЮАР назвала симптомы инфицирования штаммом «Омикрон».

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