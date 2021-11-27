Брюссель, , 08:57 — REGNUM Пациентка, у которой в Бельгии подтвердилось заражение новым штаммом коронавируса «Омикрон», прибыла в страну из Египта. Об этом 26 ноября сообщил на своей странице в Twitter бельгийский вирусолог Марк Ван Ранст.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По словам ученого, первые симптомы COVID-19 появились у женщины еще 22 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бельгийский министр здравоохранения Франк Ванденбрук объявил, что в Бельгии выявлен первый случай заражения штаммом B.1.1.529, который получил название «Омикрон».

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