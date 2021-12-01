Цхинвал, , 16:01 — REGNUM В Южной Осетии в течение прошедших суток провели 240 тестов на коронавирус, из которых 31 показал положительный результат. Об этом руководитель Югосетпотребнадзора Марина Кочиева 1 декабря сообщила агентству «Рес».

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 1057 человек, 170 жителей республики сняты с учёта медиков за сутки», — сказала чиновница.

За время пандемии в республике выявили 9881 носителей SARS-CoV-2, из них более 8824 выздоровели. Всего, по последним данным, в республике зафиксировали 177 случаев смерти пациентов с COVID-19. За прошлые сутки данных о таких случаях нет.

Днём ранее в Южной Осетии сообщили, что за сутки в ходе 169 исследований 18 оказались положительными. Выздоровевшими медики в тот день признали 150 человек.