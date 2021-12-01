Рига, , 01:47 — REGNUM Евросоюзу, России и Китаю необходимо взаимно признать вакцины от коронавируса, написал депутат Европарламента от Латвии и бывший мэр Риги Нил Ушаков на своей странице в Facebook.

Нил Ушаков Reinis Inkēns, Saeimas Kanceleja

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Парламентарий отметил, что разработанная в России вакцина «Спутник V» должна быть доступна гражданам стран ЕС и Китая.

«Сертификаты со «Спутником» должны работать в ЕС, а с тем же Pfizer или Moderna — в России. Нельзя допустить нового закрытия границ», — объяснил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что контакты представителей РФ и Евросоюза по взаимному признанию сертификатов о вакцинации от COVID-19 можно назвать «очень позитивными».

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