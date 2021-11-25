Варшава, , 14:07 — REGNUM Министерство здравоохранения Польши 25 ноября опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения коронавирусом за последние сутки в стране.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Так, за последние 24 часа в Польше выявили 28 128 новых случаев заражения коронавирусом. При этом, за последние сутки в стране с диагнозом COVID-19 умерли 497 человек.

С начала пандемии в Польше подтвержден в общей сложности 3 434 257 случаев заражения коронавирусом, количество умерших с диагнозом COVID-19 достигло 82 125. В больницах по состоянию на 25 ноября находятся 20 653 пациента с COVID-19. Из них 1 801 пациент подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска объявил, что республика находится на пороге четвертой волны пандемии коронавируса. Пик заболеваемости ожидают на конец ноября — начало декабря текущего года.