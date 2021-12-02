Куала-Лумпур, , 07:27 — REGNUM В Малайзии за прошедшие сутки скончались 49 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения королевства.

Малайзия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 на малайзийской территории выросло до 30 474 человек. Также за минувшие сутки в стране выявили еще 5439 носителей SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии в Малайзии подтвердили 2 638 221 случай заражения коронавирусом нового типа.

В настоящее время на территории королевства числится 63 740 активных случаев заболевания COVID-19. При этом 500 пациентов находятся в палатах интенсивной терапии, из них 258 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Отмечается, что ко 2 декабря в Малайзии завершили курс вакцинации от COVID-19 около 77,8% жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Малайзии решили отложить переход от стадии пандемии к эндемии COVID-19 из-за появления штамма «Омикрон». В королевстве добавили, что опасаются начала новой волны распространения коронавирусной инфекции в стране.

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