Сеул, , 11:55 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 47 564 человека. Об этом 26 ноября сообщает Newsis со ссылкой на свои источники.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и ковид-сертификаты – все новости»

По состоянию на 00:00 26 ноября в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 42 419 011 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 82,6%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 66 613 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 40 764 548 человек. Уровень полной вакцинации составил 79,4%.

«Бустерную» дозу получили 193 366 человек. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 2 464 798 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 3901 случай заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 432 901.

Читайте также: В Южной Корее зафиксировали рекордное число тяжелых больных COVID-19