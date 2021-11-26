Берлин, 26 ноября 2021, 16:43 — REGNUM Специалисты немецкой биотехнологической компании BioNTech занялись изучением нового штамма коронавируса, обнаруженного в Южной Африке, передаёт 26 ноября Agence France-Presse.
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Сообщается, что специалисты компании намерены установить, потребует ли новый вариант вируса внесения изменений в вакцину Pfizer/BioNtech в случае его распространения по всему миру.
Отмечается, что компания рассчитывает больше данных по исследованиям в течение двух недель.
Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения созвала чрезвычайное заседание из-за выявления нового штамма коронавируса в Южной Африке.
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