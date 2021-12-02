Вашингтон, , 10:36 — REGNUM Советы специалистов сферы здравоохранения являются приоритетными в принятии решений, которые выносит президент США Джозеф Байден по вопросам борьбы с пандемией. Это касается и снятия ограничений на поездки в Соединённые Штаты из Европы на фоне распространения нового штамма коронавируса «Омикрон» в мире. Об этом на регулярном брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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«Я не думаю, что президент в отношении этого вопроса смотрит назад. Разумеется, мы продолжаем полагаться на советы наших экспертов в области здравоохранения и медицины», — пояснила Псаки.

Она также добавила, что пока Белый дом не планирует запрашивать у Конгресса США дополнительное финансирование на борьбу со штаммом «Омикрон».

»Тем не менее мы на постоянной основе ведём консультации с Конгрессом, чтобы убедиться, что мы держим дверь открытой для всего, что может понадобиться (для борьбы с распространением нового штамма COVID-19», — пояснила пресс-секретарь.

Псаки отметила, что администрация США намерена повысить объёмы тестирования населения на COVID-19.

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Напомним, газета The Washington Post сообщила, что администрация Белого дома в США готовит ужесточение требований к въезжающим в страну, включая возвращающихся на родину граждан США. Ограничения будут введены с целью сдержать распространение потенциально опасного штамма «Омикрон». По предварительной информации, все желающие въехать в США должны будут проходить тестирование на коронавирус не более чем за сутки до вылета. При этом не будет играть роли страна выезда, либо наличие сертификата о вакцинации.

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