Тегеран, , 07:17 — REGNUM 26 ноября министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 129 462, причем 86 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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«Еще 86 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 129 462», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние 24 часа было выявлено 4384 новых случая заражения COVID-19, при этом 720 человек госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 5 841 870 пациентов из общего числа 6 102 056 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете подчеркивается, что 3372 пациента с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что 57 248 013 иранцев получили первую дозу вакцины против коронавируса, при этом 46 115 125 человек на данный момент сделали вторую прививку.