София, , 20:12 — REGNUM Не менее 40 тысяч болгарских школьников, а также учащихся местных профтехучилищ и колледжей не смогут в ближайшее время вернуться в классы и учебные аудитории из-за катастрофической нехватки в учебных заведениях тестов на COVID-19. Об этом 30 ноября со ссылкой на министерство образования Болгарии сообщила софийская газета «Сега».

Дистанционное обучение Иван Шилов © ИА REGNUM

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Как отметили в структурах болгарского образовательного ведомства, в данный момент необходимым оборудованием для проверки самочувствия учеников и педагогов обеспечены менее половины начальных школ.

«Тестирование проходит крайне медленно, не хватает ресурсов на осуществление контроля даже для младших классов, — говорится в одном из отчетов, составленных экспертами минобразования Болгарии. — Соответственно, старшеклассники и студенты будут и в дальнейшем учиться заочно».

Напомним, массовое тестирование школьников 1−4 классов на заболевание COVID-19 началось 10 ноября. Для проведения проверки, позволяющей детям проходить обучение непосредственно в школах, было выделено 1,6 млн тестов.

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