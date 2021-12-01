Скопье, , 11:39 — REGNUM В Северной Македонии 30 ноября в результате обследования 2424 образцов было выявлено 460 новых носителей коронавируса, 543 пациента выздоровели. За сутки в стране скончались семь пациентов с COVID-19, зарегистрировано пять произошедших ранее летальных исходов.

Куманово, Северная Македония Macedonian Boy

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В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране было выявлено 215 585 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 7581, 200 003 пациента выздоровели. Активных случаев заражения в стране насчитывается 8289.

Каждые три дня в стране с двухмиллионным населением умирает около 50 человек с коронавирусной инфекцией.

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