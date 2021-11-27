Абу-Даби, 27 ноября 2021, 00:39 — REGNUM Возможность въезда в страну прибывающим из семи южноафриканских государств, включая ЮАР, приостанавливают, согласно решению властей, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Об этом 26 ноября сообщает государственное информационное агентство ВАМ.
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Возможность въезда в ОАЭ приостанавливается с 29 ноября для пассажиров из из ЮАР, Намибии, Лесото, Эсватини, Зимбабве, Ботсваны и Мозамбика на всех рейсах, а также на транзитных авиарейсах, следующих через эти государства. Постановление действенно для всех, кто находился в семи указанных государствах 14 дней и более.
Авиарейсы из ОАЭ в семь стран Африки будут осуществляться в обычном режиме, для выезда оттуда граждан ОАЭ, держателей так называемых золотых виз и членов дипломатических миссий.
Решение о запрете на въезд было принято в связи с обнаружением в семи африканских странах нового штамма коронавируса, который может оказаться опаснее «дельты».
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