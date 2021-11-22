Вашингтон, , 16:49 — REGNUM Белый дом намерен объявить 22 ноября, что более 90% из 3,5 млн федеральных работников, попавших под требование президента о вакцинации, получили по крайней мере одну дозу вакцины к дедлайну 22 ноября, сообщает Reuters со ссылкой на представителей администрации президента США Джо Байдена.

Белый дом

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Администрация подсчитала, что в целом 95% федеральных работников согласились с требованиями и уже были вакцинированы или заканчивают вакцинацию, или подали заявку на отказ по медицинским или религиозным причинам.

Белый дом отказался предоставлять точное число полностью вакцинированных сотрудников, но сказал, что большинство из 90% получили две дозы.

Цифры указывают на относительно высокие показатели вакцинации среди федеральных работников по сравнению с общим населением США. Напомним, что администрация Байдена стремится привлечь каждого американца к вакцинации.