Рим, , 22:06 — REGNUM По данным на 22 ноября, в Италии умерли 133 247 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 70 (днем ранее — на 46), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

Коронавирус в Италии Aeronautica Militare

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Число подтвержденных носителей выросло на 6404 (днем ранее — на 9709).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 932 091 — более 8% населения страны. В настоящее время заражены 151 514 человек (на 2754 больше, чем днем ранее).

Первую и повторную прививку сделали 45 709 349 человек — 75,89% населения Италии.