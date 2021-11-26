Ташкент, , 16:30 — REGNUM В Узбекистан из Австрии отправлены 150 тысяч доз вакцины «AstraZeneca» для борьбы с COVID-19, сообщает агентство МИД Узбекистана «Дунё».

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"Вакцины предоставлены правительством Австрии в качестве безвозмездной помощи и в знак крепкой дружбы», — говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что в целях обеспечения необходимых условий в рамках перевозки вакцин, сторонами предусмотрены все аспекты транспортировки препаратов медицинского назначения.

«В частности, вакцины помещены в специальный транспортно-холодильный контейнер, который будет обеспечивать охлаждение и необходимую температуру в пределах 2−7 градусов Цельсия», — говорится в публикации.

Подчеркивается, что договоренность о предоставлении гуманитарной помощи была достигнута в ходе визита министра европейский и иностранных дел Австрии Михаэля Линхарта в Узбекистан, который состоялся 7−8 ноября.

«В рамках визита глава внешнеполитического ведомства Австрии встречался с руководителями Министерства иностранных дел и Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана», — отмечает агентство.