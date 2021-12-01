Оттава, , 01:32 — REGNUM Египет, Малави и Нигерия включены в список стран Африки, из которых запрещен въезд в Канаду в связи с угрозой распространения штамма коронавируса «Омикрон». Об этом 30 ноября написал канадский министр транспорта Омар Алгабра на своей странице в Twitter.

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Запрет распространяется только на иностранцев, не проживающих в Канаде и побывавших на территории одной из указанный стран за последние 14 дней. Канадские граждане, посетившие Египет, Малави или Нигерии и возвращающиеся на родину, должны по прибытии предъявлять ПЦР-тест на коронавирус с отрицательным результатом.

Как передавало ИА REGNUM, 26 ноября Канада ограничила въезд на свою территорию для лиц, которые за последние две недели побывали в любом из государств на юге Африки из-за распространения штамма «Омикрон».

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