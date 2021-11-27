Амстердам, , 07:51 — REGNUM Меры по борьбе с распространением коронавируса в Нидерландах могут быть ужесточены властями королевства, 26 ноября передала Нидерландская телерадиовещательная корпорация (НТК) со ссылкой на свои источники.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По информации журналистов, правительство страны намерено ввести запрет на работу после 17:00 по местному времени для пунктов общепита, спортивных центров, развлекательных заведений и учреждений культуры, а также для магазинов, не продающих товары первой необходимости. Планируется, что эти ограничения будут введены на три недели.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября власти Нидерландов объявили о прекращении авиасообщения с Южно-Африканской Республикой, нового штамма коронавируса «Омикрон», который был обнаружен на территории этой африканской страны.

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