Кейптаун, , 16:58 — REGNUM Вирусологи изучают новый штамм коронавируса B.1.1.529, случаи заражения которым уже отмечены в Южной Африке, сообщает 25 ноября информпортал News 24.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По утверждению портала, новый штамм коронавируса также выявлен в Ботсване и Гонконге.

По данным Национального института инфекционных заболеваний (NICD), в Южной Африке зарегистрировано 22 случая заражения штаммом коронавируса B.1.1.529.

По словам вирусологов, штамм B.1.1.529 имеет не менее 32 мутаций и «это серьезная проблема».

По мнению ряда специалистов, генетические изменения такого уровня способны сильно повлиять даже на базовые характеристики коронавируса.

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