Россию накрыла очередная волна коронавируса, но новые рекорды по числу заражений, равно как и переход на «удалёнку» и «дистант», уже перестали удивлять. То, что заболеваемость будет выше, чем во все предыдущие волны, было понятно на примере стран Запада, где в связи с появлением штамма «Омикрон» ситуация значительно ухудшилась ещё в январе 2022 года. Симптоматика «Омикрона» больше напоминает заболевание ОРВИ и гриппом, отмечают врачи. В такой ситуации основной удар были вынуждены принять на себя поликлиники. Регионы один за другим объявляют о прекращении оказания плановой медпомощи. То, что при гораздо большей заразности и заболеваемости «Омикрон» уступает в летальности традиционным штаммам коронавируса, заметно также по ежедневной статистике (на 1 февраля 2022 года в России зафиксировано 663 летальных исхода, что на 184 случая меньше, чем месяц назад). Но успокаиваться рано. Влияние нового штамма на организм до конца не изучено. При складывающейся картине понятно, что никакие ограничения не способны надолго задержать очередной всплеск заболеваемости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова уже заявила публично, что карантина или каких-то чрезвычайных мер по противодействию коронавируса в РФ не планируется. Обнадёживают и её слова о том, что привитые от COVID-19 могут не соблюдать карантин после контакта с инфицированным коронавирусом в случае отсутствия каких-либо симптомов. В трансляции редакция ИА REGNUM будет информировать читателей о том, как Россия борется с распространением коронавируса. Читайте также: Врач назвал первые симптомы штамма «Омикрон» Читайте также: Попова ответила на вопрос о карантине для привитых и переболевших COVID-19

Коронавирус

07:42 02.02.2022 В Ростовской области антимонопольная служба вскрыла картельный сговор, в результате которого недорогой антисептик на волне востребованности в пандемию по пути от производителя до аптеки подорожал почти на 800% (по другим данным почти на 900%). При красной цене за флакон около 14 рублей для ростовчан «Хлоргексидин р-р 0,005% 100 мл» обходился в 129 рублей. Спрос на препарат в 2022 году может подтолкнуть цены снова вверх, так как в последнее время в назначениях врачей чаще стал встречаться водный раствор медпрепарата в качестве средства для полоскания горла при ОРВИ и ковиде. Подробности антимонопольного расследования — в материале ИА REGNUM. Читайте также: Пандемия с наваром — антисептик на пути до аптеки подорожал почти на 800%!

07:44 02.02.2022 Попова ответила на вопрос, нужно ли привитым при контакте с больным ковидом соблюдать 7 дней изоляции: «Нет, не нужно! Это наше правило! Привитым и переболевшим контактным такая изоляция не показана, если у них нет симптомов. По этому поводу тоже есть значительное количество исследований о том, что у людей, привитых и переболевших, концентрация вируса гораздо меньше и период его выделения небольшой».

07:54 02.02.2022 В Томске в связи со сложной эпидемиологической обстановкой первоклассников отправят на дополнительные каникулы досрочно — с 7 по 13 февраля. Об этом сообщили в администрации города. Подробности в материале: Томских первоклассников отправят на «ковидные» каникулы

07:55 02.02.2022 В Оренбургской области из-за всплеска заболеваемости ОРВИ и коронавирусной инфекцией медработники испытывают острый дефицит транспорта для визитов к пациентам по вызовам. Тема обсуждалась на заседании областного правительства. Губернатор Денис Паслер поручил найти дополнительный транспорт для врачей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Из гаража правительства уже выделено 40 служебных машин, но этого оказалось недостаточно. Планируется, что сегодня, 2 февраля, выделят еще столько же автомобилей. «Во всех министерствах, подведомственных организациях по максимуму высвобождайте транспорт и передавайте больницам Оренбурга. Пока вполне можно пользоваться личным транспортом, такси», — подчеркнул глава Оренбуржья. Читайте подробнее: Оренбургское правительство отказывается от служебных машин в пользу медиков

07:59 02.02.2022 В Кемеровской области? по данным на сегодня, 2 февраля, медицинскую помощь получает 9321 пациент с коронавирусом. Днём ранее — 8620 человек. Об этом сообщил оперативный штаб региона. Читайте подробнее: Уже более 9 тысяч кузбассовцев с коронавирусом получают медицинскую помощь

08:12 02.02.2022 В Республике Алтай число жертв коронавируса за весь период пандемии достигло 609. За минувшие сутки от COVID-19 скончались два человека. Читайте подробнее: На Алтае от COVID-19 умерли ещё два человека

08:33 02.02.2022 В Бурятию поступила первая партия вакцины против коронавируса «Спутник М» для детей от 12 до 17 лет. Подробности в материале: В Бурятию поступила первая партия вакцины от коронавируса для детей

08:33 02.02.2022 Коронавирус в результате мутаций утратил способность проникать в лёгочную ткань, сейчас он поражает в основном органы верхних дыхательных путей. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала 2 февраля. «В поисках такой самой правильной формы, самого правильного аминокислотного состава вирус утерял один из рецепторов, который обеспечивал его тропность или способность проникать в легочную ткань», — пояснила Попова в интервью РИА Новости. Читайте также: Коронавирус перестал проникать в лёгочную ткань — Попова

08:42 02.02.2022 В Туве за последние сутки после COVID-19 выздоровели 439 человек. Выявлено 475 новых случаев инфицирования. Об этом: Занятость коек в ковидных стационарах Тувы начала снижаться

08:52 02.02.2022 В Бурятии за прошедшие сутки от COVID-19 излечились 433 пациента. Всего к настоящему времени коронавирус победили 77 254 человека. Об этом: В Бурятии выздоровели ещё 433 ковид-пациента

08:54 02.02.2022 В Ульяновской области снизилось количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Читайте также: В Ульяновской области под наблюдение из-за ковида попали 17,4 тыс. жителей

08:55 02.02.2022 У граждан, которые получили прививку от коронавирусной инфекции, антитела против нового подвида штамма «Омикрон» BA.2 вырабатываются быстрее, чем против оригинального штамма. Об этом заявил врач-инфекционист Андрей Поздняков. Подробности в материале: Инфекционист рассказал о реакции антител привитых на подвид «Омикрона»

09:03 02.02.2022 В Ульяновской области продолжают регистрировать новые случаи заражения штаммом «Омикрон». Об этом: В Ульяновской области рассказали о состоянии заразившихся «Омикроном»

09:13 02.02.2022 Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Еврейской АО за неделю вырос на 29,9%. Болеть чаще стали представители всех возрастных групп. Читайте также: В Еврейской автономии введены новые противоинфекционные ограничения

09:19 02.02.2022 Вакцинация подростков от коронавирусной инфекции началась в Томской области. Об этом сообщили 2 февраля в региональном оперативном штабе. Подробности в материале: В Томской области стартовала вакцинация подростков от COVID-19

09:19 02.02.2022 В Ульяновской области более половины жителей сделали прививку от COVID-19. Читайте также: План по вакцинации Ульяновская область выполнила на 84%

09:22 02.02.2022 Центр амбулаторного приема детей с ОРВИ и подозрением на COVID-19 открывается в Воронеже на базе физкультурно-оздоровительного комплекса МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» 2 февраля, сообщили в департаменте здравоохранения области. Об этом: В Воронеже открыли ковидный центр амбулаторного приёма для детей

09:24 02.02.2022 Реанимационное отделение для больных COVID-19. Александр Куликов © ИА REGNUM.

09:31 02.02.2022 За последние два дня нагрузка на поликлиники в Красноярске и пригороде выросла в пять-шесть раз. Об этом в своём телеграм-канале сообщил депутат Законодательного собрания Красноярского края Илья Зайцев («Единая Россия»). Читайте подробнее: Красноярские врачи: такой нагрузки на поликлиники не было никогда

09:31 02.02.2022 В Челябинской области от COVID-19 излечились ещё 592 человека. Эти данные 2 февраля приводит оперштаб. Об этом: В Челябинской области выздоровели ещё 592 ковид-пациента

09:32 02.02.2022 В Чечне развернуто 970 коек в ковидных госпиталях. Всего лечением пациентов с новой опасной инфекцией занимаются пять медорганизаций. В настоящее время свободными остаются 39% мест. Об этом в ходе совещания оперативного штаба 1 февраля заявил вице-премьер Эльхан Сулейманов. Об этом: В Чечне свободны почти 40% коек в ковидных госпиталях

09:34 02.02.2022 В Ульяновской области эпидемическая ситуация остаётся напряжённой. Решения об ужесточении или смягчении режима ограничений «будут зависеть от развития ситуации». Об этом заявил губернатор Алексей Русских. Читайте также: Ульяновский губернатор рассказал, кто болеет ковидом «особенно тяжело»

09:36 02.02.2022 В Саратовской области в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции с 3 по 17 февраля приостанавливается очное дополнительное образование детей. Также запрещена работа детских игровых площадок в торговых центрах. Об этом: В Саратовской области закрывают детские секции и игровые площадки

09:36 02.02.2022 Среди жителей Саратовской области вакцинацию от COVID-19 завершили более 1,2 млн человек, или 62,9%. Ревакцинацию прошли свыше 162 тыс. человек. Подробности в материале: В Саратовской области от COVID-19 вакцинированы более 100 подростков

09:39 02.02.2022 В Саратове медсестра прививочного кабинета одной из районных поликлиник с целью личного материального обогащения внесла заведомо ложные данные в анкеты двоих пациентов о якобы сделанных прививках от СOVID-19. В отношении медработника, фактически исказившего информацию о вакцинировании пациентов, возбудили уголовное дело. Об этом: В Саратове медсестру уличили во внесении ложных данных о вакцинации

09:40 02.02.2022 В коронавирусные стационары Севастополя госпитализировали ещё 62 человека, данные за сутки опубликованы 2 февраля на сайте правительства города. Накануне, 1 февраля, сообщалось о 57 новых пациентах. Об этом: В Севастополе за сутки госпитализированы 62 пациента с коронавирусом

09:48 02.02.2022 Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург дают статистике более половины всех случаев заражения коронавирусом. Об этом в интервью РИА Новости заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Крупные города, Москва, Московская область — это одна агломерация большая, и Санкт-Петербург сегодня дают больше половины всех случаев заболеваний коронавирусом в целом по стране», — сказала Попова. Об этом: Попова рассказала о ситуации с «Омикроном» в Москве и Петербурге

09:50 02.02.2022 В Ульяновской области подавляющее большинство пациентов с коронавирусом лечатся амбулаторно. Госпитализация пациентов в ковидные стационары «достаточно умеренная». Читайте подробнее: Госпитализация в ульяновские ковидные стационары умеренная — министр

09:52 02.02.2022 Число смертей пациентов с COVID-19 на фоне растущего числа выявленных случаев заражения коронавирусом не растёт. Об этом в интервью РИА Новости заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «В сегодняшнем дне мы видим, что летальность не растет, она меньше по сравнению с предыдущим штаммом, и нагрузка на койки снижается. Сегодня публикуются каждый день данные о количестве госпитализированных, о динамике. И вот эта динамика пока отрицательная», — сказала Попова. Читайте также: Попова заявила об отсутствии роста уровня летальности при «Омикроне»

09:56 02.02.2022 Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) на фоне пандемии коронавируса просит главу МВД Владимира Колокольцева рассмотреть возможность приоритетной выдачи справок об отсутствии либо погашении судимости для медиков. Читайте также: В Госдуме просят главу МВД ускорить выдачу справок медикам

09:56 02.02.2022 Россия с первых дней распространения штамма «Омикрон» по миру приняла необходимые меры защиты. Об этом в интервью РИА Новости заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Наши результаты очень неплохие в борьбе с этой волной, с этим штаммом. Они обусловлены еще и тем, что мы очень рано, с самых первых дней, выставили все необходимые кордоны. Мы закрыли все возможные входы для вируса. Это был уже необходимый элемент программы «Санитарный щит». Мы контролировали тех, кто прилетает из стран, где вирус был выявлен, прямо в аэропортах», — сказала Попова. Читайте подробнее: Попова заявила о неплохих результатах борьбы с «Омикроном»

10:02 02.02.2022 Жителям Санкт-Петербурга объяснили, как следует себя вести, если кто-то в семье заразился коронавирусной инфекцией. Об этом говорится на странице городского комитета по здравоохранению в социальной сети «ВКонтакте». Читайте подробнее: Петербуржцам объяснили, что делать, если в семье появился ковид

10:04 02.02.2022 Организациям общепита на территории Тульской области разрешили самостоятельно принимать решение о требовании у посетителей QR-кодов о вакцинации. Соответствующие изменения в указ о введении режима повышенной готовности внёс 1 февраля губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Об этом: Тульским ресторанам разрешили пускать посетителей без медсертификатов

10:04 02.02.2022 Дистанционное обучение [Алексей Яковлев © ИА REGNUM].

10:05 02.02.2022 В Карачаево-Черкесии из-за ухудшения ситуации по коронавирусу и распространения COVID-19 среди детей будет открыт первый детский ковидный госпиталь. Его создадут на базе республиканской детской многопрофильной больницы, сообщил 1 февраля глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. Читайте также: В Карачаево-Черкесии откроют первый детский ковидный госпиталь

10:06 02.02.2022 В Ульяновской области власти обеспокоены проникновением штамма «Омикрон» и напоминают о его особенностях. Об этом: Ульяновские власти рассказали об особенностях штамма «Омикрон»

10:18 02.02.2022 В Челябинской области для пациентов с симптомами COVID-19 открыли амбулаторные центры. Об этом сообщает минздрав. Подробности в материале: В Челябинской области открыли амбулаторные центры для ковид-пациентов

10:19 02.02.2022 Коронавирус утратил способность проникать в лёгочную ткань. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Попова. По её словам, штамм «Омикрон» поражает органы верхних дыхательных путей и не вызывает тяжёлого течения болезни. Но нельзя утверждать, что он не восстановит эту способность в будущем.

10:24 02.02.2022 В Бурятии за минувшие сутки госпитализировали 269 пациентов с COVID-19. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, всего ко 2 февраля в ковидных стационарах республики лечатся 1940 человек. Об этом: В Бурятии за сутки госпитализировали 269 больных COVID-19

10:26 02.02.2022 Тульский государственный университет переходит на дистанционный формат обучения на период с 9 по 12 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе вуза. Читайте также: Тульский госуниверситет уходит на «удалёнку»

10:28 02.02.2022 Большинство заразившихся штаммом коронавируса «Омикрон» не были привиты и не болели COVID-19 ранее. Об этом РИА Новости заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «По тем данным, которые у нас сегодня есть, а у нас 13 487 подтвержденных в ходе секвенирования случаев «Омикрона», 70% среди этих инфицированных не были привиты и не болели ранее», — сказала Попова. Подробности в материале: Попова заявила об отсутствии прививок у большинства носителей «Омикрона»

10:28 02.02.2022 В школах Новосибирской области дистанционное обучение могут продлить. Это будет зависеть от ситуации с заболеваемостью COVID-19, сообщил министр образования региона Сергей Федорчук. Читайте подробнее: В новосибирских школах могут продлить «удалёнку»

10:33 02.02.2022 Россия и страны СНГ должны установить общий «санитарный щит». Об этом РИА Новости заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Пространство общее, и меры у нас общие. Конечно, «щит» должен быть общий сегодня. У нас есть поручение президента Российской Федерации о взаимодействии с коллегами в странах Содружества с тем, чтобы помочь им восстановить когда-то бывшую, но утраченную исследовательскую базу по работе с патогенами высокого класса опасности», — сказала Попова. Об этом: Попова призвала установить общий «санитарный щит» со странами СНГ

10:39 02.02.2022 Для того чтобы побороть штамм «Омикрон», уровень коллективного иммунитета к коронавирусу должен составлять более 90%. Об этом в интервью РИА Новости заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «У нас меняются варианты, а сколько нужно, во многом зависит от контагиозности вируса, которая сегодня высокая у «Омикрона». Сначала мы говорили, что достаточно 60%, потому что скорость передачи самого первого варианта, уханьского, была небольшой. Потом говорили о 80%. Сейчас стало совершенно очевидно, что, во-первых, иммунитет утрачивается через какое-то время у переболевших, и сегодня ученые говорят, что так как контагиозность, заразность, достигла практически максимальных уровней из известных нам других инфекций, то и уровень коллективного иммунитета должен быть больше 90%», — сказала Попова. Читайте подробнее: Попова назвала необходимый для «Омикрона» уровень коллективного иммунитета

10:42 02.02.2022 Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Томской области исследует ситуацию с ценами на ПЦР-тестирование в регионе. Об этом: В Томской области антимонопольщики проверят цены на ПЦР-тесты

10:43 02.02.2022 Даже по окончании пандемии коронавируса вакцинация от COVID-19 останется, и другого варианта для человечества нет. Об этом в интервью РИА Новости заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Вы спрашиваете, останется ли с нами вакцинация. Да, скорее всего, так и будет. Коронавирус никуда уходить не собирается, иммунитет после себя он оставляет недлительный, но грипп тоже не пожизненный иммунитет оставляет, в отличие, например, от кори. Поэтому здесь другого варианта для человечества просто нет», — сказала Попова. Читайте также: Попова заявила, что вакцинация от COVID-19 останется после пандемии

10:44 02.02.2022 На северо-востоке Москвы могут временно закрыть магазин «Лента», сообщает 2 февраля оперштаб Москвы. Читайте подробнее: Магазину «Лента» на северо-востоке Москвы грозит закрытие

10:50 02.02.2022 Антисептик перед входом в магазин [Дарья Драй © ИА REGNUM].

10:52 02.02.2022 Первая партия вакцины из 960 доз распределена в детские поликлиники Владивостока, Артёма, Уссурийска, Спасска-Дальнего, Партизанска и в Октябрьский район. Следующую партию вакцины доставят в другие муниципалитеты. Об этом: Во Владивостоке привились от COVID-19 всего восемь подростков за два дня

11:01 02.02.2022 Ежедневно в Калужской области в условиях пандемии коронавируса выходят на смену порядка 370 волонтёров. Более 800 находятся в резерве. За прошедшую неделю они обработали более 1100 заявок, количество которых ежедневно увеличивается. Об этом: Более 370 волонтёров ежедневно приходят на помощь жителям Калужской области

11:04 02.02.2022 Если в предыдущие волны пик заражений отмечался в Петербурге спустя две недели после Москвы, то на этот раз такая закономерность уже не действует. Об этом: Пика пятой волны коронавируса в Петербурге ожидают 15 февраля

11:05 02.02.2022 В двух городах Кемеровской области поликлиники перевели на усиленный режим работы. Речь о медицинских учреждениях Кемерова и Новокузнецка. Об этом: Кузбасские поликлиники перешли на усиленный режим работы

11:13 02.02.2022 Пандемия коронавируса не привела к снижению показателей по плановой вакцинации российских детей против основных инфекций. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в опубликованном 2 февраля интервью РИА Новости. «В Российской Федерации всегда были максимальные уровни, и мы этим очень гордились, потому что наши дети хорошо привиты», — сказала Попова. Читайте подробнее: В России дети привиты от основных инфекций — Попова

11:14 02.02.2022 В процессе лечения COVID-19 важно не ошибиться и не назначить пациенту разные лекарства, поскольку внутренние процессы у гриппа и коронавируса разные. Об этом в интервью РИА Новости заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Важной задачей было дифференциально диагностировать грипп и COVID, потому что лечение разное. При ковиде могут образовываться тромбы, а при гриппе наоборот, он сопровождается сильным кровотечением. Поэтому здесь важно не перепутать и не переназначить разные лекарства», — сказала Попова. Читайте подробнее: Попова объяснила отличие коронавируса от гриппа

11:17 02.02.2022 В Республике Крым за сутки в коронавирусные стационары был госпитализирован 101 пациент, об этом 2 февраля сообщили в региональном оперативном штабе. Накануне, 2 февраля, сообщалось о 85 новых пациентах больниц. Об этом: В Крыму за сутки госпитализировали 101 пациента с COVID-19

11:21 02.02.2022 В 2021 году в Ростовской области предприятия изготовили более 80 тыс. тонн антисептиков, сообщил заместитель донского губернатора Игорь Сорокин. Часть продукции отправляется за рубеж. Подробности в материале: Ростовское предприятие наладило поставки антисептиков в Армению

11:30 02.02.2022 В Севастополе 106 подростков сделали прививки против коронавирусной инфекции, по данным на утро 2 февраля, сообщили в пресс-службе правительства города. Об этом: В Севастополе от коронавируса привиты более сотни подростков

11:32 02.02.2022 В Ленинградской области первый этап вакцинации от коронавируса препаратом «Спутник М» прошли более 50 подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Подробности в материале: В Ленобласти привились от коронавируса более 50 подростков

11:33 02.02.2022 Производство антисептиков. ako.ru.

11:38 02.02.2022 Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга составил памятку для жителей региона о том, как себя вести, если кто-то из членов семьи заболел COVID-19. Об этом: В Петербурге распространили памятку на случай заболевания COVID-19 в семье

11:40 02.02.2022 В Якутске уже не так сильно растёт заболеваемость коронавирусной инфекцией, как в других муниципалитетах Якутии. Самая напряжённая ситуация сложилась в Олёкминском районе, начали заболевать жители северных территорий. Читайте подробнее: Распространение COVID-19 в Якутске удалось сдержать — глава Якутии

11:41 02.02.2022 Катастрофические показатели естественной убыли населения РФ связаны не только с пандемией коронавируса, но и с падением реальных доходов населения. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 февраля, об этом завил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов. Подробности в материале: Миронов: катастрофическое вымирание России связано с бедностью

11:44 02.02.2022 Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что за по состоянию на 2 февраля госпитализированы 1617 человек. С учетом доминирования штамма «Омикрон» и особенностями течения заболевания при этом варианте вируса для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем. На ИВЛ находятся 550 человек. В городе выздоровели ещё 11 475 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 981 801. Выявлено 23784 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Доля госпитализаций составляет 6,8%. В столице скончались 78 пациентов, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на COVID-19.

11:47 02.02.2022 На 2 февраля 2022 года в России выявлено 141 883 новых случая коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 17 201 случай, на 1,6% меньше по сравнению с 1 февраля. Зафиксировано 678 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 48 426 человек. 🔸 Москва — 23 784 🔸 Санкт-Петербург — 19 234 🔸 Московская область — 10 188 🔸 Пермский край — 3 754 🔸 Челябинская область — 3 399 🔸 Республика Саха (Якутия) — 3 314 🔸 Свердловская область — 3 034 🔸 Красноярский край — 3 019 🔸 Ростовская область — 2 935 🔸 Самарская область — 2 922 🔸 Краснодарский край — 2 801 🔸 Нижегородская область — 2 799 🔸 Ханты-Мансийский АО — 2 669 🔸 Воронежская область — 2 517 🔸 Архангельская область — 2 183 🔸 Тюменская область — 1 895 🔸 Алтайский край — 1 851 🔸 Тульская область — 1 750 🔸 Омская область — 1 663 🔸 Республика Бурятия — 1 536 🔸 Ямало-Ненецкий автономный округ — 1 510 🔸 Оренбургская область — 1 399 🔸 Ленинградская область — 1 296 🔸 Липецкая область — 1 293 🔸 Республика Коми — 1 274 🔸 Ставропольский край — 1 252 🔸 Брянская область — 1 251 🔸 Удмуртская Республика — 1 250 🔸 Саратовская область — 1 233 🔸 Волгоградская область — 1 207 🔸 Республика Башкортостан — 1 205 🔸 Калининградская область — 1 145 🔸 Иркутская область — 1 117 🔸 Тверская область — 1 065 🔸 Вологодская область — 1 002 🔸 Новосибирская область — 996 🔸 Владимирская область — 994 🔸 Рязанская область — 972 🔸 Чувашская Республика — 956 🔸 Кировская область — 933 🔸 Кемеровская область — 912 🔸 Пензенская область — 878 🔸 Мурманская область — 857 🔸 Республика Татарстан — 848 🔸 Республика Хакасия — 816 🔸 Ульяновская область — 796 🔸 Республика Карелия — 764 🔸 Тамбовская область — 689 🔸 Калужская область — 676 🔸 Ярославская область — 676 🔸 Томская область — 660 🔸 Смоленская область — 655 🔸 Хабаровский край — 652 🔸 Орловская область — 650 🔸 Белгородская область — 646 🔸 Астраханская область — 614 🔸 Приморский край — 603 🔸 Республика Дагестан — 580 🔸 Курская область — 578 🔸 Забайкальский край — 524 🔸 Республика Крым — 513 🔸 Новгородская область — 501 🔸 Костромская область — 489 🔸 Республика Тыва — 461 🔸 Республика Калмыкия — 451 🔸 Чеченская Республика — 427 🔸 Республика Марий Эл — 421 🔸 Республика Мордовия — 379 🔸 Севастополь — 365 🔸 Курганская область — 344 🔸 Ивановская область — 301 🔸 Псковская область — 283 🔸 Кабардино-Балкарская Республика — 276 🔸 Карачаево-Черкесская Республика — 269 🔸 Республика Ингушетия — 263 🔸 Республика Адыгея — 261 🔸 Камчатский край — 248 🔸 Сахалинская область — 245 🔸 Республика Северная Осетия — Алания — 201 🔸 Амурская область — 183 🔸 Республика Алтай — 114 🔸 Магаданская область — 98 🔸 Ненецкий автономный округ — 76 🔸 Еврейская автономная область — 28 🔸 Чукотский автономный округ — 15 Всего на сегодняшний день в России выявлено 12 128 796 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 332 690 летальных исходов, выздоровели 10 337 008 человек.

11:49 02.02.2022 Предложения о продаже фейковых сертификатов о вакцинации детей от коронавирусной инфекции появились на подпольном рынке. Об этом сообщает 2 февраля пресс-служба компании Group-IB. «Из нового, что появилось на подпольном рынке, это предложения о продаже якобы официальных сертификатов о вакцинации для детей вакциной «Спутник М» — их стоимость начинается от 7 тыс. рублей», — сообщил ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection Group-IB Евгений Егоров. Подробности в материале: Интернет-мошенники стали торговать детскими сертификатами о вакцинации

11:50 02.02.2022 В Пермском крае за предыдущий месяц (январь) врачи вылечили от коронавирусной инфекции 15 022 пациента. Об этом сообщает минздрав региона. С начала пандемии по состоянию на утро 2 февраля общее число выздоровевших от COVID-19 пермяков составило 159 014 человек. За период диагностики в регионе заболевание подтвердилось у 192 943 человек. На сегодняшний день в Пермском крае развернуто 3177 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Медпомощь в больницах получают 2492 пациента, из них — 1914 человек с COVID-19, остальные — с внебольничной пневмонией и подозрением на коронавирус. Состояние 175 человек оценивается как тяжелое, 70 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Об этом: За месяц в Прикамье от COVID-19 вылечили более 15 тыс. человек

11:52 02.02.2022 На полмиллиона рублей оштрафовано развлекательное заведение в Якутске. Такое наказание владелец ночного клуба получил за повторное нарушение ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Об этом: Ночной клуб Якутска заплатит штраф за нарушение антиковидных норм

11:53 02.02.2022 В Ленинградской области на амбулаторном лечении находятся около 27 тыс. человек, инфицированных коронавирусом, суточный прирост таких больных вырос почти на 3 тыс. человек. Читайте также: В Ленобласти на амбулаторном лечении находятся почти 27 тыс. инфицированных

11:55 02.02.2022 В Воронежской области в больницы доставлены 292 пациента с коронавирусом, данные за сутки опубликованы 2 февраля на сайте стопкоронавирус.рф. Накануне, 1 февраля, сообщалось о 229 госпитализированных. Об этом: В Воронежской области госпитализированы ещё 292 ковид-пациента

11:58 02.02.2022 Число госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией в России за сутки составило 17 201, сообщает 2 февраля оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Читайте подробнее: В России снизилось число госпитализаций пациентов с COVID-19

12:00 02.02.2022 В Югре за сутки на 2 февраля госпитализированы 176 больных COVID-19, 203 человека выписаны по выздоровлении. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. За минувшие сутки в Югре выявлено 2669 новых случаев заражения коронавирусом, на 139 меньше, чем днём ранее. Причём снижение количества суточных заражений коронавирусом в ХМАО наблюдается второй день. Подробности в материале: В Югре суточный прирост заражений коронавирусом пошёл на спад

12:03 02.02.2022 В Краснодарском крае в коронавирусные стационары госпитализировали 526 пациентов, данные за сутки опубликованы 2 февраля на сайте стопкоронавирус.рф. Накануне, 1 февраля, сообщалось о 386 госпитализированных. Об этом: На Кубани в ковид-стационары попали ещё 526 человек

12:04 02.02.2022 В Брянской области 2 февраля выписаны после выздоровления 366 ковид-пациентов. Направлены на госпитализацию 47 человек. В летальную статистику за сутки внесли 14 новых записей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Читайте также: В Брянской области за сутки выписаны 366 ковид-пациентов

12:05 02.02.2022 Директор НИЦ имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что для вакцинации от COVID-19 детей младше пяти лет, скорее всего, будет использован «Спутник V» в виде спрея. «Мы про это думаем и, скорее всего, будет интраназальная форма, во всяком случае, я буду это предлагать. Не знаю, что будет решено в результате: в 10 раз ее [вакцину «Спутник V»] разводить или использовать интраназальную форму для детей от шести месяцев до пяти лет», — сообщил директор НИЦ имени Н.Ф. Гамалеи.

12:05 02.02.2022 Производство антисептика [Дарья Антонова © ИА REGNUM].

12:06 02.02.2022 В Чувашии продолжился рост вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом, при этом вдвое возросло суточное число выздоровевших. Об этом: За сутки в Чувашии вылечились от ковида более 400 человек

12:06 02.02.2022 За прошедшие сутки в стационары Санкт-Петербурга госпитализировали 904 человека с COVID-19, что на 366 человек больше, чем сутками ранее. Читайте подробнее: В стационары Петербурга за сутки доставили 904 человека с ковидом

12:07 02.02.2022 В Пермском крае за сутки произошла 381 госпитализация пациентов с коронавирусной инфекций, что на 62 факта больше, чем днем ранее, сообщает 2 февраля оперштаб по борьбе с COVID-19. Число выписанных из клиник пациентов с связи с выздоровлением превышает суточное число госпитализаций: 413 против 381. С начала пандемии от болезни оправились 159 014 пермяков. Об этом: Ещё 381 пациент поступил в COVID-госпитали Пермского края

12:07 02.02.2022 Число госпитализаций в Москве пациентов с коронавирусной инфекцией составило 1617. Об этом 2 февраля сообщили в оперативном штабе столицы. Читайте также: В больницы Москвы доставили за сутки 1617 пациентов с COVID-19

12:09 02.02.2022 В Саратовской области за сутки в инфекционные стационары доставили 189 носителей коронавируса, выписали по выздоровлении 137 человек. Всего за время пандемии по состоянию на 2 февраля вылечился 130 081 человек. Подтверждено 146 507 случаев заражения коронавирусом, из них 1233 — за минувшие сутки. Умерли за последние 24 часа 12 ковид-пациентов. Всего в Саратовской области от COVID-19 скончались 5373 человека. Об этом: В Саратовской области госпитализированы ещё 189 ковид-пациентов

12:12 02.02.2022 Новосибирское управление Федеральной налоговой службы из-за ухудшения эпидемиологической ситуации ограничило личный приём граждан. Особый режим работы налоговых органов начинает действовать с сегодняшнего дня, 2 февраля. Об этом: Налоговая служба ограничила приём граждан в Новосибирской области

12:17 02.02.2022 Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье начала снижаться. Об этом свидетельствует опубликованная 2 февраля статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM. За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 10 188 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 1287 случаев меньше аналогичного показателя 1 февраля. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 11 475 человек, а днем ранее — у 11 470 жителей Подмосковья. Читайте подробнее: Заболеваемость COVID-19 в Подмосковье пошла на спад

12:17 02.02.2022 В Ульяновской области чуть подросло суточное количество госпитализированных пациентов с коронавирусом. При этом почти на прежнем уровне осталось количество вновь выявленных случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом: За сутки в Ульяновской области госпитализировали 98 ковидных больных

12:18 02.02.2022 В Пензенской области за минувшие сутки зарегистрировали 878 случаев заражения коронавирусом, выписали 76 пациентов. В стационары госпитализировали 159 носителей инфекции. Всего по состоянию на 2 февраля количество заражений коронавирусом в регионе составляет 109 906 случаев. Выздоровели 96 437 ковид-пациентов, скончались 4898 человек. За сутки от последствий заражения коронавирусом умерли семь пациентов. Подробности в материале: В ковид-госпитали Пензенской области доставили ещё 159 человек

12:19 02.02.2022 В Оренбургской области за прошедшие сутки (1 февраля) в COVID-госпитали поступили 107 пациентов, что на 44 меньше, чем днем ранее. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Больницы в связи с выздоровлением 1 февраля покинули 344 пациента. С начала пандемии от болезни оправились 102 507 оренбуржцев. Об этом: В Оренбуржье госпитализировали ещё 107 ковид-пациентов

12:20 02.02.2022 За минувшие сутки число жертв COVID-19 в Подмосковье увеличилось на 37 человек. Такие данные следуют из статистики, приведенной 2 февраля официальном порталом о распространении коронавируса в России, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Максимальное число жертв инфекции на территории региона было зафиксировано 22 ноября 2021 года. В тот день число смертей среди пациентов с коронавирусом составило 68. Читайте подробнее: Еще 37 человек стали жертвами COVID-19 в Подмосковье

12:21 02.02.2022 Новосибирский государственный академический театр «Красный факел» сообщил о переносе спектаклей. Причина — осложнение эпидемиологической ситуации. Читайте подробнее: Новосибирский театр из-за коронавируса перенёс спектакли на апрель

12:24 02.02.2022 За минувшие сутки после COVID-19 в Подмосковье полностью выздоровели 4495 человек. Об этом свидетельствует опубликованная 2 февраля статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM. Всего с начала пандемии на территории Подмосковья выздоровели 633 919 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 782 577. Читайте также: За сутки 4495 человек выздоровели в Подмосковье после COVID-19

12:24 02.02.2022 В Татарии за последние сутки госпитализировали 528 носителей коронавирусной инфекции, днем ранее в стационары доставили 500 человек. По состоянию на 2 февраля всего в республике зарегистрировали 50 490 случаев заражения коронавирусом, в том числе 848 — за минувший день. Выздоровели 39 465 пациентов, скончались 1599 человек. За сутки больничный закрыли 117 пациентов, умерли пятеро инфицированных. Читайте подробнее: В Татарии растёт число госпитализаций пациентов с признаками COVID-19

12:26 02.02.2022 В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 2 февраля за сутки госпитализировано 76 человек с COVID-19. Всего в ковидных госпиталях Ямала лечатся 622 пациента с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб. Выздоровели за сутки 512 ямальцев. Заразились коронавирусом 1510 человек — на 310 человек меньше, чем днём ранее. Среди вновь заражённых 99 вахтовиков. Читайте также: На Ямале с COVID-19 за сутки госпитализировали 76 человек

12:28 02.02.2022 Активисты Народного фронта в Калужской области организовали опрос населения о качестве оказания медпомощи при COVID-19. Согласно полученным данным, 86,1% опрошенных проходили лечение от коронавирусной инфекции амбулаторно, из них 69,9% заболевших ковидом граждан не были обеспечены бесплатными лекарствами. Запас бесплатных лекарств в поликлиниках для лечения коронавирусной инфекции — недостаточный, и не все граждане смогли их приобрести в аптеках из-за высокой стоимости. Читайте подробнее: Почти 70% калужан с ковидом не обеспечены бесплатными лекарствами

12:28 02.02.2022 Производство антисептиков. midural.ru.

12:30 02.02.2022 В Новосибирской области, по данным на сегодня, 2 февраля, в инфекционные стационары с коронавирусом и с подозрением на него госпитализированы 2794 пациента, в том числе 183 ребёнка. Днём ранее — 2737 пациентов, в том числе 173 ребёнка. Такие данные приводит оперативный штаб региона. Подробности в материале: В инфекционные стационары госпитализированы почти 2,8 тыс. новосибирцев

12:30 02.02.2022 В Удмуртии по состоянию на 2 февраля после перенесенного заражения коронавирусом выписался 621 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечился 77 771 житель республики. За все время пандемии в республике подтвердили 92 315 случаев заражения коронавирусом, из них 1437 — за минувшие сутки. Читайте подробнее: После COVID-19 в Удмуртии выздоровел ещё 621 человек

12:30 02.02.2022 В медицинские учреждения Московской области доставлены 957 человек с COVID-19. Соответствующие данные опубликованы 2 февраля в статистике официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM. Днем ранее с этим заболеванием в региональные организации здравоохранения были госпитализированы 855 человек. Об этом: В Подмосковье с COVID-19 госпитализированы 957 человек

12:31 02.02.2022 В Удмуртии с момента начала вакцинации до 2 февраля прививку от коронавируса сделали 686 377 человек. Второй компонент препарата получил 537 091 житель Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью. Читайте также: Более 98 тыс. жителей Удмуртии прошли ревакцинацию от коронавируса

12:33 02.02.2022 За минувшие сутки в Новгородской области с ковидом госпитализировали 120 человек, что на 28 человек больше, чем сутками ранее. Об этом 2 февраля сообщили в главном оперштабе. Об этом: В Новгородской области с COVID-19 за сутки госпитализировали 120 человек

12:34 02.02.2022 В Новосибирской области, по данным на сегодня, 2 февраля, за минувшие сутки зарегистрировано 11 733 обращения из-за ОРВИ. Об этом сообщил оперативный штаб региона. Читайте также: За сутки к медикам из-за ОРВИ обратились 11,7 тыс. новосибирцев

12:34 02.02.2022 Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Красногорске. Об этом 1 февраля сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19. В общей сложности число подтвержденных случаев на территории этого городского округа увеличилось за сутки на 1125. Следом за Красногорском идет Одинцово, где за этот же период официально подтверждено заражение новой инфекцией 862 человек. На третьем месте расположилось Раменское, где COVID-19 диагностировали у 593 человек. Читайте также: Красногорск лидирует по числу новых случаев COVID-19 в Подмосковье

12:38 02.02.2022 В Липецкой области за последние сутки были госпитализированы 100 пациентов с коронавирусом. Подтверждено 1293 новых случая заражения коронавирусом — на 184 больше, чем за предыдущие сутки. Десять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки. Читайте подробнее: В Липецкой области за сутки госпитализированы 100 ковид-пациентов

12:40 02.02.2022 Октябрьский районный суд г. Уфы приостанавливает свою работу из-за пандемии. Об этом 2 февраля сообщает пресс-служба этого суда. «В связи с большим количеством заболевших сотрудников суда COVID-19, руководствуясь письмом Судебного департамента Российской Федерации ( от 25.01.2022 года исх. NСД-АГ/59), Октябрьский районный суд г. Уфы приостанавливает свою работу на период с 3 февраля 2022 года по 11 февраля 2022 года», — сообщает пресс-служба. Подробности в материале: Октябрьский районный суд Уфы приостановит работу из-за пандемии

12:43 02.02.2022 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой. По состоянию на 2 февраля 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 7636 человек, причём 15 из них погибли за последние сутки. Об этом: В Приангарье жертвами COVID-19 стали ещё 15 человек

12:43 02.02.2022 В Новосибирской области увеличилось число ушедших на больничный из-за коронавируса и ОРВИ учителей. За неделю — в четыре раза, сообщил в прямом эфире на сайте «НГС Новости» министр образования региона Сергей Федорчук. Подробности в материале: В Новосибирской области более 200 учителей ушли на больничный c COVID-19

12:48 02.02.2022 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 2 февраля 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 103 689 (+597 за минувшие сутки). Подробности в материале: В Забайкалье значительно сократилась смертность от COVID-19

12:48 02.02.2022 За последние сутки в Красноярском крае выявлено 3019 носителей коронавируса, госпитализировано 353 пациента с COVID-19. Об этом сообщили 2 февраля в федеральном оперштабе. Подробности в материале: В Красноярском крае госпитализировано ещё 353 пациента с COVID-19

12:51 02.02.2022 Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв связал заметный рост числа случаев заражения коронавирусом с появлением его новой разновидности. Об этом он сказал на встрече с предпринимателями региона. Подробности в материале: Цивилёв заявил, что Кузбасс готовился к приходу «Омикрона»

12:52 02.02.2022 ТОП-10 регионов РФ по приросту числа заражённых коронавирусом на 2 февраля 2022 года. Первая цифра — количество зараженных за сутки, вторая — общее количество зараженных в регионе. ❗️В скобках указан коллективный иммунитет в регионе ☑️Москва +23 784/2 402 668 (64,8%) ☑️Санкт-Петербург +19 234/1 057 686 (85,3%) ☑️Московская область +10 188/782 577 (74,4%) ☑️Пермский край +3 754/192 943 (66,9%) ☑️Челябинская область +3 399/170 858 (61,5%) ☑️Якутия +3 314/106 058 (63%) ☑️Свердловская область +3 034/232 283 (63,1%) ☑️Красноярский край +3 019/193 321 (64,9%) ☑️Ростовская область +2 935/222 688 (60,1%) ☑️Самарская область +2 922/227 390 (74,9%). Цитата канала «16 негритят».

12:52 02.02.2022 Вакцина «Гам-Ковид-Вак» 75.ru.

12:53 02.02.2022 ТОП-10 регионов РФ по максимальному количеству смертей от коронавируса на 2 февраля 2022 года (формируется по абсолютным значениям смертей). Именно в таком порядке идут цифры: умерли за сутки/количество смертей с начала пандемии. ☑️Москва +78/39 116 ☑️Санкт-Петербург +63/30 022 ☑️Московская область +37/13 399 ☑️Алтайский край +24/7 397 ☑️Башкирия +18/4 784 ☑️Нижегородская область +21/10 541 ☑️Новосибирская область +16/4 659 ☑️Иркутская область +15/7 454 ☑️Красноярский край +14/9 483 ☑️Ставропольский край +14/6 482 ☑️Самарская область +14/6 719 ☑️Брянская область +14/3 275 ☑️Краснодарский край +13/10 078. Цитата канала «16 негритят».

12:54 02.02.2022 323 пациента с COVID-19 госпитализировали за сутки в Самарской области. Об этом 2 февраля сообщает пресс-служба областного правительства. Сообщается, что за минувшие 24 часа в регионе выявили 2922 носителя коронавируса. Читайте подробнее: В Самарской области за сутки госпитализировали 323 пациента с COVID-19

12:55 02.02.2022 Музей-заповедник «Петергоф» со 2 по 13 февраля приостановил работу музеев, кроме Большого петергофского дворца, из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. Об этом 1 февраля сообщили в пресс-службе ГМЗ «Петергоф». Читайте подробнее: Из-за эпидобстановки в Петергофе ограничили работу музеев

12:57 02.02.2022 В Красноярском крае за прошедшие сутки скончались 14 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили 2 февраля в федеральном оперштабе. Об этом: Коронавирусная инфекция унесла жизни ещё 14 жителей Красноярского края

12:58 02.02.2022 В Кемеровской области из-за роста числа случаев заражения коронавирусом в поликлиниках отменили плановую вакцинацию детей и подростков. Данная мера будет действовать «до особого распоряжения». Об этом: В кузбасских больницах отменили плановую вакцинацию детей

13:01 02.02.2022 В Калмыкии положительный результат теста на коронавирус получили 504 человека (+ 53 за сутки), после COVID-19 выздоровели 106 пациентов. Такие данные привели ИА REGNUM в региональном оперштабе 2 февраля. Об этом: В госпиталях Калмыкии лечатся почти 400 ковид-пациентов

13:12 02.02.2022 В Ульяновской области приостановлено проведение плановых медосмотров, диспансеризации и работа дневных стационаров. Об этом: Плановые медосмотры и диспансеризацию приостановили в Ульяновской области

13:14 02.02.2022 В Рязанской области 2 февраля госпитализировано 109 новых ковид-пациентов, выписаны после выздоровления 143 человека, скончались от осложнений шесть жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе. Об этом: В Рязанской области выписали после выздоровления ещё 143 ковид-пациента

13:14 02.02.2022 В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 2 935 человек (+ 102 за сутки), выздоровели 1003 ковид-пациента. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 2 февраля. Подробности в материале: В Ростовской области выздоровели почти 187 тыс. ковид-пациентов

13:16 02.02.2022 В Татарии по состоянию на 2 февраля всего от COVID-19 привит первым компонентом 2 млн 402 тыс. 291 человек, за сутки вакцинированы 4002 жителя. Вторую прививку получили 1 млн 890 тыс. 263 человека. Об этом: В Татарии повторно привиты от COVID-19 более 193 тыс. человек

13:16 02.02.2022 За прошедшие сутки в Омской области выявлено 1663 носителя коронавируса, госпитализировано 212 человек. Об этом сообщили 2 февраля в федеральном оперштабе. Читайте также: В Омской области за сутки выздоровели почти 500 ковид-пациентов

13:20 02.02.2022 В Астраханской области за последние сутки были госпитализированы 124 пациента с коронавирусом. Выявлено 614 новых случаев заражения коронавирусом — на 92 больше, чем за предыдущие сутки. Подтверждено семь новых летальных случаев. Читайте подробнее: В Астраханской области за сутки госпитализированы 124 ковид-пациента

13:25 02.02.2022 Производство антисептика [Дарья Антонова © ИА REGNUM] (1).

13:28 02.02.2022 В Калужской области за минувшие сутки госпитализированы 123 ковид-пациента, сообщает федеральный штаб 2 февраля. Положительный результат тестов на коронавирус за последние сутки подтверждён у 676 человек. Днём ранее, 1 февраля, в регионе было зарегистрировано 613 случаев заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 72 357 человек. Читайте также: В Калужской области за сутки госпитализированы 123 ковид-пациента

13:33 02.02.2022 В Ростовской области амбулаторное и стационарное лечение получают 25 706 человек, получившие положительный результат теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 2 февраля. Об этом: В Ростовской области занято 2,7 тыс. ковидных коек

13:34 02.02.2022 Во Владимирской области за последние сутки были госпитализированы 140 пациентов с коронавирусом. Выявлено 994 новых случая заражения коронавирусом — на 62 больше, чем за предыдущие сутки. Подтверждено шесть новых летальных случаев. Читайте подробнее: Во Владимирской области за сутки госпитализированы 140 ковид-пациентов

13:36 02.02.2022 В Омской области за прошедшие сутки жертвами коронавирусной инфекции стали 12 человек. Об этом сообщили 2 февраля в федеральном оперативном штабе. Читайте также: Ещё 12 ковид-пациентов скончались в Омской области

13:43 02.02.2022 В Томской области за последние сутки выявлено 660 носителей коронавируса, госпитализировано 135 человек. Об этом сообщили 2 февраля в федеральном оперативном штабе. Читайте подробнее: Ещё 135 пациентов с COVID-19 госпитализировано в Томской области

13:44 02.02.2022 В Удмуртии в связи с напряженной эпидемиологической ситуацией по распространению коронавирусной инфекции останавливают плановую амбулаторную медпомощь и диспансеризацию. Исключение будет сделано для проведения скринингов беременных, медицинского обследования граждан, подлежащих призыву на военную службу, и медицинских осмотров при поступлении на работу. Подробности в материале: В поликлиниках Удмуртии остановили плановую медпомощь

13:49 02.02.2022 В Волгоградской области, по данным федерального оперативного штаба на 2 февраля, госпитализировано 357 новых ковид-пациентов. Выписан после лечения 251 человек, скончались от осложнений восемь жителей. Читайте подробнее: В Волгоградской области госпитализировано 357 пациентов с COVID-19

13:52 02.02.2022 Снизить нагрузку на поликлиники можно с помощью оформления больничных листов в онлайн-режиме. Такого мнения придерживается губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его мнению, люди должны иметь возможность открыть и закрыть больничный лист, не приходя в поликлинику на приём. Читайте подробнее: Ростовский губернатор предложил способ борьбы с очередями в поликлиниках

13:55 02.02.2022 В Тамбовской области за последние сутки были госпитализированы 85 пациентов с коронавирусом. Выявлено 689 новых случаев заражения коронавирусом — на 102 больше, чем сутками ранее. Подтверждено пять новых летальных случаев. Об этом: В Тамбовской области за сутки госпитализированы 85 ковид-пациентов

14:00 02.02.2022 В Архангельской области за последние сутки выявили 2288 носителей коронавируса, 203 человека госпитализированы, сообщает региональный оперштаб. Об этом: В Архангельской области за сутки госпитализировали более 200 человек

14:05 02.02.2022 Сложная эпидобстановка сохраняется в Хакасии в связи с распространением коронавируса. Как сообщили 2 февраля в республиканском правительстве, заболеваемость коронавирусной инфекцией остаётся на высоком уровне «в силу особенностей нового штамма «Омикрон». Об этом: В Хакасии вводятся новые «ковидные» ограничения

14:07 02.02.2022 За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 290 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 228 463 человек на утро 2 февраля. За сутки госпитализирован в ковидные стационары 471 житель области. С начала пандемии в регионе выявлено 257 030 случаев заражения коронавирусом, из них 2799 — за минувшие сутки. Читайте также: В нижегородские ковид-центры госпитализирован 471 пациент за сутки

14:14 02.02.2022 В Марий Эл по состоянию на 2 февраля выздоровели с начала пандемии 28 567 жителей, за последние сутки выписан 91 житель республики. Всего в республике за время эпидемии подтвердили 33 237 случаев заражения коронавирусом, из них 421 — за последние сутки. Подробности в материале: В Марий Эл выздоровели после COVID-19 более 90 человек за сутки

14:14 02.02.2022 Свердловская область получит на борьбу со штаммом «Омикрон» 205 тысяч рублей. Деньги выделят из федерального бюджета. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Читайте подробнее: Свердловская область получит более 200 тыс. на борьбу со штаммом «Омикрон»

14:15 02.02.2022 В инфекционных стационарах Марий Эл, по данным на 2 февраля, лечение получают 772 пациента, из них у 431 жителя подтверждено заражение коронавирусом. В том числе у 659 пациентов диагностирована пневмония. Об этом: В ковид-госпитали Марий Эл попали ещё 89 человек

14:18 02.02.2022 В Республике Карелия привились от ковида 73,9% от числа граждан, подлежащих вакцинации, из расчета иммунизации 80% взрослого населения. Об этом: В Карелии привились от ковида 73,9% от числа лиц, подлежащих вакцинации

14:18 02.02.2022 В центре Архангельска начал работу первый центр экспресс-тестирования на ковид. Об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Александр Цыбульский. «Центр работает круглосуточно. Тесты делают бесплатно», — написал глава региона. Об этом: В Архангельске открыли круглосуточный центр тестирования на ковид

14:19 02.02.2022 В Свердловской области снизилось количество госпитализированных пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперштаб. Читайте подробнее: В Свердловской области снизилось число госпитализаций ковид-пациентов

14:27 02.02.2022 Пункты забора контрольных анализов на COVID-19 открыты в школьных спортзалах в столице Бурятии Улан-Удэ. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, это необходимо для ускорения процесса тестирования. Об этом: В школах Бурятии открыли пункты забора анализов на COVID-19

14:30 02.02.2022 На амбулаторном лечении от COVID-19 в Петербурге на 2 февраля находится 116 530 человек, за сутки количество лечащихся на дому возросло на 9130 человек, сообщили 2 февраля в городском оперативном штабе. Читайте подробнее: В Петербурге амбулаторно лечатся от ковида более 116 тыс. человек

14:32 02.02.2022 Маски, антисептик и бесконтактный термометр. primorsky.ru.

14:36 02.02.2022 В Ростовской области на лечении находятся более тысячи медиков, заразившиеся коронавирусом. Заменили болеющих сотрудников больниц и поликлиник студенты Ростовского государственного медицинского университета и колледжей. Об этом в ходе заседания регионального оперштаба сообщил министр здравоохранения региона Юрий Кобзев. Читайте также: В Ростовской области коронавирусом заразились более тысячи медиков

14:37 02.02.2022 В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 174 человека, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 39 066 жителей республики. Всего в регионе подтвердили 44 643 случая заражения коронавирусом, из них 379 — за минувшие сутки. Подробности в материале: В Мордовии за сутки после COVID-19 выписались 174 человека

14:56 02.02.2022 В Северной Осетии создадут дополнительно еще 100 мест в ковидных госпиталях. Общий фонд ковидных коек составит после этого 750 единиц. Его увеличение потребовалось из-за роста числа заболевших в республике, решили в ходе заседания оперативного штаба. Читайте подробнее: В Северной Осетии увеличивают число ковидных коек

15:02 02.02.2022 В Тюменской области за сутки выписаны из стационаров более 475 ковидных пациентов, 161 госпитализирован с COVID-19. Об этом 2 февраля 2022 года сообщает региональный оперативный штаб.

15:03 02.02.2022 В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов человек, по состоянию на 2 февраля 2022 года вакцинированы 1 279 008 (всего +4525 за сутки), в том числе — 1132 ребёнка возрастом 12−17 лет (+128 за сутки). Из общего числа привитых 71 371 житель региона получили первую прививку (+541 за сутки). Читайте подробнее: На Алтае за сутки от COVID-19 вакцинированы менее пяти тысяч человек

15:07 02.02.2022 Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. Судя по данным оперативного штаба региона на 2 февраля 2022 года, отмечается рекордная заболеваемость среди детей. С начала нового учебного года выявлены уже 9048 зараженных коронавирусом (рекордные +616 за сутки). Количество тестирований с учётом повторных исследований увеличилось почти вдвое до 15 440 (+1719 за сутки), выявлен 1851 новый носитель (+412). И это тоже случилось впервые за всю историю пандемии в регионе. Читайте подробнее: Алтайский край обновил рекорд по числу детей, зараженных коронавирусом

15:16 02.02.2022 Ученик на дистанционном обучении. Источник: rostov-gorod.ru

15:20 02.02.2022 В Алтайском крае, где из-за «Омикрона» в пятую волну коронавируса ежедневно стали выявлять более 1,5 тысяч новых носителей коронавируса, ужесточают карантинные ограничения в вузах. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, минимум, до 14 февраля на дистанционное обучение переведены студенты Алтайского госуниверситета. Там не исключают, что «дистант» может быть продлен. Аналогичным образом поступили в Алтайском государственном техническом университете. Об этом: Ведущие вузы Алтайского края перешли на «дистант»

15:33 02.02.2022 Эпидемия коронавирусной инфекции негативно сказалась на выявлении онкологических заболеваний на ранней стадии у жителей Санкт-Петербурга. Отказ от диспансеризации, затягивание посещения врача привели к тому, что у большинства заболевших онкология выявлена уже на третьей и четвертой стадии. Читайте также: Эпидемия коронавируса в Петербурге ухудшила выявляемость онкозаболеваний

15:37 02.02.2022 В Чувашии лаборатории, где проводится ПЦР-тестирование на коронавирус, стали работать круглосуточно. Речь идёт об учреждениях, которые являются подведомственными республиканскому минздраву. Читайте подробнее: Ковидные лаборатории Чувашии перешли на круглосуточную работу

15:47 02.02.2022 За последние сутки в Коми скончались десять ковид-пациентов, всего с начала пандемии — 2785, сообщает оперштаб. Читайте также: В Коми за сутки скончались десять ковид-пациентов

15:56 02.02.2022 В Сыктывкаре на базе поликлиники №2 открыли дополнительный ковидный центр для оказания амбулаторной помощи больным, сообщает минздрав республики. Читайте подробнее: В столице Коми открыли ковидный центр

16:11 02.02.2022 В Вологодской области за последние сутки число больных ковидом пополнили 1002 человека, 169 из них были госпитализированы, сообщает оперштаб. Подробности в материале: На Вологодчине за сутки госпитализировали 169 ковид-пациентов

16:25 02.02.2022 За минувшие сутки в ковидные стационары Псковской области были помещены 38 человек, заболевших COVID-19, это на 37 человек меньше, чем сутками ранее, сообщили 2 февраля в федеральном оперштабе. Читайте подробнее: На Псковщине снизилась госпитализация заболевших COVID-19

16:25 02.02.2022 Дополнительные антиковидные меры утверждены в Воронежской области новым указом губернатора Александра Гусева, об этом сообщается 2 февраля в телеграм-канале правительства региона. Об этом: В Воронежской области на неделю закрывают театры и кинотеатры

16:26 02.02.2022 В Курганской области за сутки на 2 февраля с коронавирусной инфекцией госпитализировано 47 человек, выписались по выздоровлению 144. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Всего за сутки выявлено 718 заражённых коронавирусом курганцев, на 344 человека больше, чем днём ранее. Об этом: В Курганской области за сутки с коронавирусом госпитализировали 47 человек

16:38 02.02.2022 В Пензе вакцинацию препаратом «Гам-Ковид-Вак-М» прошли 65 подростков, еще более 70 человек записаны на иммунизацию в среду, 2 февраля. Читайте подробнее: В Пензе от коронавируса вакцинированы более 100 подростков

16:45 02.02.2022 В Вологодской области доля привитых от коронавируса среди больных ковидом не превышает 4%. Подробности в материале: На Вологодчине ковидом болеют менее 4% привитых

16:47 02.02.2022 В России необходимо поддерживать высокий уровень тестирования на коронавирус, заявил 2 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19. Об этом: Мишустин поручил поддерживать высокий уровень тестирований на коронавирус

16:51 02.02.2022 В России необходимо продолжить изучение новых штаммов коронавируса. Об этом заявил 2 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19. Читайте подробнее: Мишустин поручил изучить новые штаммы коронавируса

16:55 02.02.2022 В Нижегородской области 33% школ полностью или частично закрыли на карантин по коронавирусу и острым респираторным вирусным инфекциям. Читайте также: Карантин объявили в каждой третьей школе и детсаде Нижегородской области

16:57 02.02.2022 Заболеваемость COVID-19 в Москве за минувшую неделю выросла на 70%, число госпитализаций — на 40%, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Читайте также: Собянин: заболеваемость COVID-19 в Москве за неделю выросла на 70%

16:59 02.02.2022 В Москве на прошедшей неделе выросло число госпитализаций с коронавирусной инфекцией. Об этом 2 февраля сообщил мэр города Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19. Подробности в материале: Собянин заявил о росте госпитализаций пациентов с COVID-19 в Москве

17:05 02.02.2022 В России штамм коронавируса «Омикрон» выявлен почти во всех регионах, заявил 2 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19. Читайте подробнее: Мишустин: «Омикрон» выявлен почти во всех регионах России

17:10 02.02.2022 Бесплатные лекарства на дому не получали 84,5% больных COVID жителей Нижегородской области , — результаты опроса ОНФ о качестве оказания медицинской помощи. Об этом: Более 84% больных COVID нижегородцев не получали бесплатные лекарства

17:14 02.02.2022 Рост заболеваемости COVID-19 в Москве начал замедляться на текущей неделе, в связи с чем можно ожидать выхода на плато по ситуации с коронавирусом, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Об этом: Собянин допустил выход на плато по заболеваемости COVID-19 в Москве

17:14 02.02.2022 В Курганской области с 4 февраля в школах вводится дистанционный формат обучения, за исключением сельских малокомплектных учебных заведений, где менее 200 школьников. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Теоретические занятия для студентов колледжей и техникумов с 4 февраля также будут проходить с применением дистанционных технологий. Практика будет организована в очном формате. Подробности в материале: Курганские школьники переходят на дистанционное обучение

17:15 02.02.2022 В России лечатся амбулаторно 97% заразившихся коронавирусом детей. Об этом заявил 2 февраля глава Минздрава РФ РФ Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19. Читайте подробнее: Мурашко: 97% заразившихся коронавирусом детей лечатся амбулаторно

17:22 02.02.2022 Темпы вакцинации в России являются недостаточными. Об этом заявил 2 февраля глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19. Читайте подробнее: Мурашко назвал недостаточными темпы вакцинации

17:27 02.02.2022 В России выявлен новый подвид «омикрона» BA.2 — глава Роспотребнадзора.