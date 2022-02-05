Москва, , 05:36 — REGNUM Новые штаммы коронавируса будут всё более заразны, но при этом менее патогенны. Об этом 4 февраля рассказал директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова Роспотребнадзора, завкафедрой эпидемиологии Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов в интервью РИА Новости.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Как пояснил специалист, любому вирусу, как паразиту, невыгодно убивать хозяина, поэтому коронавирус будет с возрастанием числа мутаций эволюционировать в сторону меньшей патогенности и меньшей вирулентности, но большей контагиозности, то есть заразности. При этом он будет постепенно переходить от поражения нижних отделов респираторного тракта к верхним.

Щелканов отметил, что штамм коронавируса «Омикрон» — яркий пример эволюции вируса по такому сценарию. По мнению специалиста, все последующие мутации коронавируса будут придерживаться этой тенденции. Вирусолог предупредил, что это не означает безопасности «Омикрона», он всё равно опасен, поэтому желательно вакцинироваться.

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