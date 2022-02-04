Москва, , 09:58 — REGNUM Минобороны РФ объявило о начале кампании по вакцинации учащихся суворовских и нахимовских училищ, а также президентских кадетских корпусов и пансионов воспитанниц. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Суворовцы Дарья Драй © ИА REGNUM

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«Вакцинация <…> проводится исключительно с согласия родителей, а с 15 лет только при наличии собственного письменного информированного добровольного согласия подростка и при отсутствии у него медицинских противопоказаний», — говорится в сообщении.

Для вакцинации подростков 12−17 лет применяют российский препарат «Спутник М».