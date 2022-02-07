Пермь, , 11:14 — REGNUM В школах Перми для учеников, имеющих статус льготника, с 7 февраля начали выдавать продовольственные наборы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Продуктовый набор для школьника из малообеспеченной семьи Admobninsk.ru

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В течение двух дней ученикам среднего и старшего звена выдадут в общей сложности 17 440 пайков. Проднаборы полагаются детям из малоимущих семей, многодетных семей, детей-инвалидов, а также ученикам коррекционных школ.

На сайтах образовательных учреждений для родителей опубликован график выдачи наборов. Он составлен таким образом, чтобы не допустить скопления людей

Как уже сообщало ИА REGNUM, все школы Перми перешли на дистанционное обучение. Причиной является неблагополучная эпидситуация, связанная с заболеваемостью ОРВИ, гриппом и коронавирусной инфекцией.