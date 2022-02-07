Рязань, , 15:08 — REGNUM В Рязанской области за минувшие сутки госпитализировали 63 пациента с СOVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе. Выписаны после выздоровления 310 человек, шестеро скончались от осложнений.

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Общее количество подтверждённых диагнозов достигло 75 504. Выздоровели 59 870 человек. Осложнения при коронавирусе стали причиной смерти 2 908 пациентов.

По информации оперативной рабочей группы правительства региона, темп прироста инфекции за сутки составил 1,68%.