Москва, 4 февраля 2022, 17:51 — REGNUM О замедлении в России темпов распространения штамма «Омикрон» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью «России 24». При этом в столице страны и в Санкт-Петербурге заражённых «Омикроном» много: более 80% среди случаев COVID-19 приходится именно на этот штамм.
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В итоге в среднем по России примерно половина, даже чуть больше, заражений коронавирусом составляют случаи заражения «Омикроном», меньше половины приходится на штамм «Дельта».
Она добавила, что на подвид «Омикрона» ВА.2 в России приходится примерно три процента всех заражений «Омикроном».
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