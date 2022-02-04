Москва, , 17:51 — REGNUM О замедлении в России темпов распространения штамма «Омикрон» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью «России 24». При этом в столице страны и в Санкт-Петербурге заражённых «Омикроном» много: более 80% среди случаев COVID-19 приходится именно на этот штамм.

Фото штамма «Омикрон» Центр «Вектор»

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В итоге в среднем по России примерно половина, даже чуть больше, заражений коронавирусом составляют случаи заражения «Омикроном», меньше половины приходится на штамм «Дельта».

Попова "Динамика развития и, так скажем, наступления штамма «Омикрон» несколько замедлилась, и не только в России, но и в целом ряде европейских государств, мы также видим такую тенденцию, наблюдаем за ней в дальнейшем».

Она добавила, что на подвид «Омикрона» ВА.2 в России приходится примерно три процента всех заражений «Омикроном».

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