Сыктывкар, 2 февраля 2022, 15:56 — REGNUM В Сыктывкаре на базе поликлиники №2 открыли дополнительный ковидный центр для оказания амбулаторной помощи больным, сообщает минздрав республики.
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В центре пациенты с признаками ОРВИ будут проходить экспресс-тестирование на коронавирусную инфекцию.
Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Коми было выявлено 1274 носителей коронавируса, десять ковид-пациентов скончались.