Саратов, , 09:36 — REGNUM В Саратовской области началась прививочная кампания против коронавируса среди подростков. По состоянию на 1 февраля вакцинированы 114 человек в возрасте 12−18 лет, сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ольга Кожанова.

Прививка Jornalbeirario.com.br

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Среди жителей Саратовской области вакцинацию от COVID-19 завершили более 1,2 млн человек, или 62,9%. Ревакцинацию прошли свыше 162 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области первые 1920 доз препарата «Спутник-М» уже распределены между лечебными учреждениями.

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