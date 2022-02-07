Якутск, , 07:15 — REGNUM Нагрузка на врачей в спорткомплекса «Триумф», который определили под «красную зону» в Якутске, снижается. В столице республики рассматривают возможность в ближайшее время закрыть этот центр для оказания амбулаторной помощи горожанам с симптомами ОРВИ, сообщил 7 февраля в своём телеграм-канале глава региона Айсен Николаев.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Ситуация развивается согласно прогнозам. За выходные выздоровели почти 7 тысяч человек. В Якутске наблюдается стабилизация положения. Идёт спад нагрузки на амбулаторный центр в «Триумфе». Если такая тенденция продолжится и на этой неделе, можно будет говорить о закрытии центра», — написал руководитель республики.

При этом Айсен Николаев подчеркнул, что растёт число заболевших в районах республики. Он дал поручение усилить работу телемедицинских консультаций в отдалённых поселениях региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске намерены открыть городские учреждения образования, которые вынужденно не функционировали из-за высокого уровня заболеваемости COVID-19. Занятия собираются возобновить после 14 февраля, до этого времени школы будут дезинфицировать.