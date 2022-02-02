Саратов, , 09:36 — REGNUM В Саратовской области в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции с 3 февраля приостанавливается очное дополнительное образование детей. Также запрещена работа детских игровых площадок в торговых центрах, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Детская игровая комната Pxhere.com

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Согласно постановлению, подписанному вице-губернатором Романом Бусаргиным, с 3 по 17 февраля запрещена работа детских игровых площадок и игровых комнат в помещениях, расположенных в торговых объектах. Приостановлено очное дополнительное образование детей, в том числе спортивная подготовка.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратовской области студенты высших учебных заведений области с 1 по 9 февраля находятся на каникулах.

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