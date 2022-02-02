Калуга, , 11:01 — REGNUM Ежедневно в Калужской области в условиях пандемии коронавируса выходят на смену порядка 370 волонтёров. Более 800 находятся в резерве. За прошедшую неделю они обработали более 1100 заявок, количество которых ежедневно увеличивается. Об этом 2 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональный волонтёрский штаб.

Корректировка заказа сразу в магазине по телефону. Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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В рамках Всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» при поддержке Ресурсного координационного центра добровольческих инициатив волонтёры оказывают помощь пожилым людям в покупке продуктов питания, лекарств и предметов первой необходимости, оплате услуг ЖКХ. В настоящее время задачи штаба расширены. Теперь волонтеры помогают больницам и поликлиникам доставлять экспресс-тесты и лекарства заболевшим.

В основном, волонтерами являются студенты, представители различных волонтёрских движений, общественных организаций, а также неравнодушные граждане.

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