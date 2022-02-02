Йошкар-Ола, , 14:15 — REGNUM В инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 2 февраля лечение получают 772 пациента, из них у 431 жителя подтверждено заражение коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В том числе, у 659 пациентов диагностирована пневмония.

Из общего числа больных 667 человек находятся в состоянии средней степени тяжести. Из 105 пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое, 15 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

В минздраве уточнили, что за сутки в ковид-центры республики были госпитализированы 89 человек, выписаны 92 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 2 февраля выздоровели с начала пандемии 28 567 жителей Марий Эл, за последние сутки выписан 91 житель республики. Всего в республике за время эпидемии подтвердили 33 237 случаев заражения коронавирусом, из них 421 — за последние сутки.

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