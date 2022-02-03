Новосибирск, 3 февраля 2022, 11:40 — REGNUM В Новосибирской области стремительно растёт число обращений пациентов с симптомами ОРВИ. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения региона Елена Аксёнова.
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По её данным, только в поликлиниках Новосибирска созданы 330 ковидных бригад, которые обслуживают вызовы на дому.
В эту волну, по словам Аксёновой, основная нагрузка легла на амбулаторную службу.
Новосибирский минздрав рекомендовал главврачам медорганизаций перенести в случае осложнения эпидситуации сроки оказания плановой помощи на начало марта. Это позволило привлечь для работы с инфекционными пациентами узких специалистов.