Новосибирск, , 11:40 — REGNUM В Новосибирской области стремительно растёт число обращений пациентов с симптомами ОРВИ. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения региона Елена Аксёнова.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По её данным, только в поликлиниках Новосибирска созданы 330 ковидных бригад, которые обслуживают вызовы на дому.

В эту волну, по словам Аксёновой, основная нагрузка легла на амбулаторную службу.

Новосибирский минздрав рекомендовал главврачам медорганизаций перенести в случае осложнения эпидситуации сроки оказания плановой помощи на начало марта. Это позволило привлечь для работы с инфекционными пациентами узких специалистов.