Санкт-Петербург, , 17:33 — REGNUM Почти 70 студентов Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ) отправились в рамках производственной практики в различные медицинские учреждения Республики Карелия. Об этом 7 февраля сообщили в пресс-службе вуза.

Молодой врач на работе Vk.com/mihailohlopkov

Так, 5 и 7 февраля в Карелию отправились ещё две группы студентов Педиатрического университета — 29 и 38 человек.

«Выездная бригада включила учащихся 3−6 курсов, в том числе бойцов Студенческого медицинского отряда «Лечу». Также в качестве волонтеров к группе присоединились студенты первых курсов», — отметили в СПбГПМУ.

Отметим, с начала пандемии в Карелии заразился коронавирусом 105 131 человек, в том числе 13 267 детей. В том числе 1033 человек (из них 194 — дети) за минувшие сутки. Из них большая часть были непривитые — 992 человека (96%).

В ковидных стационарах Карелии в настоящий момент получают лечение 878 пациентов, в состоянии средней тяжести — 811 человек, в тяжёлом — 59, в том числе один вакцинированный больной. В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь восьми крайне тяжёлых больных.

Выздоровели в Карелии с начала пандемии 99 147 человека, в том числе 12 138 детей. За минувшее воскресенье по выздоровлению были выписаны 823 человека. Также за сутки зарегистрированы четверо умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла в республике жизни 1343 человек.

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