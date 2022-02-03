Уфа, , 14:26 — REGNUM Индекс промышленного производства Башкирии в 2021 году составил 107,5%. Об этом 3 февраля сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

Трубы Gazprom.ru

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По его словам, несмотря на пандемию экономика региона восстанавливается и растет.

«За 2021 год индекс промышленного производства нашего региона составил 107,5%, что выше среднего российского показателя на 2,2%. Это максимальное значение за последние 10 лет», — сообщил Хабиров.

Он отметил, что это является огромным трудом работников, руководства предприятий и правительства Башкирии.