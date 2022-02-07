Архангельск, , 21:46 — REGNUM С 8 февраля на юге Архангельской области начнут работу два центра экспресс-тестирования на ковид, сообщает региональное правительство.

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Центры откроют в Коряжме и поселке Октябрьский Устьянского района. Работа новых центров экспресс-тестирования, так же, как и центра в Архангельске, будет направлена на раннее выявление COVID-19 и недопущение распространения инфекционного заболевания.

«Мы должны видеть реальную картину по числу заболевших людей, чтобы принимать адекватные меры», — заявил глава региона Александр Цыбульский.

Как сообщало ИА REGNUM, центры экспресс-тестирования также откроются в Новодвинске и Северодвинске.