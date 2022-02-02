Петергоф, Санкт-Петербург, , 12:55 — REGNUM Государственный музей-заповедник «Петергоф» с 2 по 13 февраля приостановил работу своих музейных объектов, кроме Большого Петергофского дворца, из-за ухудшения эпидемической обстановки в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ГМЗ «Петергоф».

ГМЗ «Петергоф» Дарья Драй © ИА REGNUM

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При этом Большой Петергофский дворец будет доступен для посещения только для посетителей старше 18 лет из-за введённого Смольным запрета на посещение культурных и развлекательных организаций несовершеннолетними. Запуск посетителей будет осуществляться по сеансам.

Для того, чтобы попасть на экспозиции музея, необходимо предъявить иммунный сертификат о вакцинации или о перенесённом заболевании. При себе также необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Отметим, для посещения парков музея-заповедника «Петергоф» QR-код не потребуется. Они доступны на бесплатной основе.