Санкт-Петербург, , 18:53 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что город переживает небывалый подъём коронавирусной инфекции. Об этом глава города сообщил 7 февраля в эфире «Радио России».

Александр Беглов Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Эпидемическая обстановка в Петербурге контролируемая, но остается напряжённой. Мы переживаем небывалый подъём коронавируса. Только за прошлую неделю заболело более ста тысяч горожан», — заявил губернатор.

Александр Беглов отметил, что кривая роста заболеваемости выросла практически вертикально. По требованию Роспотребнадзора Смольный вынужден был ввести новые ограничения для несовершеннолетних, так как новый штамм коронавируса «Омикрон» особо опасен для детей.

При этом в Петербурге разворачивают новые инфекционные койки. Более 700 коек перепрофилировали в городе с 3 февраля, дополнительно развернули более ста детский коек.

Губернатор отметил, что приближение конца пандемии зависит от соблюдения мер профилактики и безопасности, прежде всего вакцинации населения. Губернатор также сообщил о роли сокращения числа социальных контактов, важности использования средств индивидуальной защиты в общественных местах.

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