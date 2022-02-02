Екатеринбург, , 14:14 — REGNUM Свердловская область получит на борьбу со штаммом «Омикрон» 205 тысяч рублей. Деньги выделят из федерального бюджета. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

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Выделенные средства направят на поддержку поликлиник, работающих по системе обязательного медицинского страхования. В общей сложности на борьбу с «Омикроном» регионы получат 7,3 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в регионе официально подтверждено 89 случаев заражения штаммом «Омикрон». Новый штамм обнаружили у 15 туристов, вернувшихся из-за рубежа. Остальные зараженные «Омикроном» за пределы региона не выезжали и с прибывшими из-за границы не контактировали.