Белгород, , 13:50 — REGNUM В Белгородской области за сутки выздоровели 762 ковид-пациента, скончались от осложнений четыре человека. На вакцинацию от COVID-19 записались 963 жителя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Больничная палата (сс) Денис Гришкин. mos.ru

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С начала пандемии в Белгородской области выявлено 90 124 носителя инфекции, из них 799 диагнозов подтверждено за истекшие сутки. Справились с заражением 81 555 жителей, скончался от осложнений 1 941 пациент. В стационарах получают лечение 892 человека, амбулаторно — 5 736 белгородцев.

Полный курс иммунизации от COVID-19 прошёл 970 241 житель, всего на прививки подано 1 052 065 заявок.

По данным федерального оперативного штаба, за минувшие сутки в больницы поступили 152 новых ковид-пациента.