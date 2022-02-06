Барнаул, , 09:54 — REGNUM В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов человек, по состоянию на 6 февраля 2022 года вакцинированы 1 298 073 (всего +4215 за сутки), в том числе — 1492 ребёнка возрастом 12−17 лет (+43 за сутки).

Вакцинация Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР

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Из общего числа привитых 72 371 житель региона получил первую прививку (+297 за сутки).

Число полностью привитых граждан составило 1 146 109 (+3122 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»).

Также известно о 79 593 ревакцинированных (+796 за последние сутки).

Ранее отмечалось, что для достижения коллективного иммунитета региону необходимо ежедневно вакцинировать не менее 10 тысяч человек. Ситуацию осложняет то, что многие получили прививки от коронавируса более полугода назад.

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