Кызыл, , 09:45 — REGNUM В Туве по решению регионального оперштаба фитнес-клубам, тренажёрным залам и физкультурно-оздоровительным комплексам разрешили возобновить работу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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При этом объекты должны соблюдать ряд условий. В частности, посещать их смогут лишь клиенты, имеющие абонемент. Разовое посещение граждан исключается. Кроме того, заполняемость залов не должны превышать 50% от пропускной способности заведений.

«Посещать спорткомплексы для тренировок могут только спортсмены, участвующие в спортивных соревнованиях, включенных в Единый календарный план спортивных мероприятий министерства спорта РФ на 2022 год», — добавили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, власти республики также приняли решение оставить школьников, а также учащихся средних профессиональных и высших учебных заведений на «дистанте» до 14 февраля.

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