Казань, , 16:25 — REGNUM В Татарии с начала пандемии провели 5 072 082 исследования для выявления новой коронавирусной инфекции. Об этом 3 февраля сообщает пресс-служба республиканского управления Роспотребнадзора.

Тест на коронавирус Governor Tom Wolf

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За прошедший день в регионе провели 20 469 тестирований на коронавирус. Осуществляют обследования в 24 лабораториях республики, 15 из них государственные (для обследования больных и контактных лиц), восемь лабораторий частной формы, где исследования проводят на платной основе и одна лаборатория предназначена для лиц и сотрудников закрытых коллективов.

Напомним, численность населения в Татарии на 1 января 2021 года составляла 3,894 млн человек.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии зарегистрировали 51 402 случая заражения коронавирусом. Выздоровели за время пандемии 39 627 пациентов, скончались 1605 человек.

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