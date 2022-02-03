Москва, , 09:13 — REGNUM Главный санитарный врач РФ Анна Попова потребовала усилить работу властей Северной Осетии по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Глава Роспотребнадзора в ходе заседания оперативного штаба 2 февраля назвала республику в лидерах по доле ковидных пневмоний в общем количестве заболеваний COVID-19. По мнению Поповой, такая ситуация связана с поздним выявлением заболеваний, а также с недостаточным охватом обследования населения на заражение коронавирусом.

Анна Попова Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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Кроме того, не дает необходимого результата для прерывания цепочки заболеваемости перевод школьников на дистанционный формат обучения. Большое число заболевших детей и подростков говорит о том, что они не находятся в изоляции, а продолжают встречаться и заражать друг друга. Властям республики необходимо усилить работу с родителями детей в этом плане.

Глава РСО-Алании Сергей Меняйло пообещал усилить работу по исполнению мер, введенных для улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в республике.

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