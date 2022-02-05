Оренбург, , 20:03 — REGNUM В Оренбургской области 4 февраля от CXOVID-19 излечились 507 человек. Эти данные приводит оперштаб.

Коронавирус

Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Влияние «Омикрона»: борьба с коронавирусом в России — все новости»

Всего в регионе выздоровели уже 103 884 пациента. Официально зафиксировано 126 142 случая заражения коронавирусом. Из новых пациентов 39,4% находятся в возрасте от 18 до 44 лет.

В стационарах пребывают 850 человек. Из них у 202-х состояние тяжёлое. Скончались от ковида уже 3610 пациентов.