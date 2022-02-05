Элиста, , 14:00 — REGNUM В Калмыкии за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 434 человека (это на 22 случая заражения меньше, чем накануне), выздоровели 136 пациентов. Такие данные ИА REGNUM привели в региональном оперштабе 5 февраля.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Лечение в ковидных госпиталях получают 429 пациентов, из них в тяжёлом состоянии находятся 13 жителей Калмыкии. Режим домашней изоляции соблюдают 12 456 человек.

С начала пандемии в Калмыкии зарегистрировано 40 268 случаев заражения коронавирусом, выписаны с выздоровлением 33 866 человек. Справиться с осложнениями, вызванными коронавирусом, не смогли 789 пациентов.

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