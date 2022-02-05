Москва, , 03:48 — REGNUM Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России может наступить в середине февраля, заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«К середине февраля, а, возможно, и раньше, наступит пик, как и прогнозировалось. На пике показатели суточной заболеваемости могут быть очень высокими», — цитирует ее РИА Новости.

Пшеничная добавила, что, согласно прогнозам ведомства, в ближайшие 2−3 недели штамм «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2 займет доминирующее положение в российских регионах. При этом она не исключила, что после пика заболеваемости COVID-19 произойдет резкое снижение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о замедлении темпов распространения штамма «Омикрон» в России. По ее словам, в настоящее время около половины новых случаев заражения приходятся именно на эту разновидность вируса.