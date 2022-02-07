Санкт-Петербург, , 10:35 — REGNUM Воспитанников Санкт-Петербургского суворовского военного училища с 7 февраля начинают вакцинировать от коронавирусной инфекции. Процедура вакцинации будет организована на территории одной из детских поликлиник города, сообщил командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковник Александр Журавлев.

Суворовцы Дарья Драй © ИА REGNUM

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«Воспитанников училища в возрасте от 12 до 17 лет вакцинируют препаратом «Гам-КОВИД-Вак-М» исключительно после согласия родителей. Ребята старше 15 лет также будут вакцинированы только после самостоятельно подписанного письменного согласия», — отметили в пресс-службе ЗВО.

К вакцинации не будут допущены суворовцы, имеющие медицинские противопоказания к прививке.

Добавим, по данным городского комитета по здравоохранению, на 6 февраля в Петербурге прошли первый этап вакцинации от коронавирусной инфекции 1330 детей.

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