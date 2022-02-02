Йошкар-Ола, , 14:14 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 2 февраля выздоровели с начала пандемии 28 567 жителей Марий Эл, за последние сутки выписан 91 житель республики. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Работа врачей в «красной зоне» Денис Абрамов © ИА REGNUM

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Всего в республике за время эпидемии подтвердили 33 237 случаев заражения коронавирусом, из них 421 — за последние сутки. 976 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом, за минувшие сутки от COVID-19 скончались два человека, накануне летальных случаев среди пациентов ковид-центров в регионе не регистрировалось.

За сутки в ковид-центры госпитализирован 101 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл подвели промежуточные итоги опроса жителей республики о доступности медицинской помощи амбулаторным пациентам с COVID-19. По словам представителя регионального штаба ОНФ Валентина Севастьянова, более половины опрошенных доверяют российским вакцинам и видят в них защиту от коронавирусной инфекции. Однако есть проблемы, с которыми в настоящее время сталкиваются многие регионы России.

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