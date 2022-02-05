Абакан, , 09:34 — REGNUM В Хакасии за прошедшие сутки от COVID-19 излечились 426 пациентов. Выявлено в то же время 1114 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Большинство новых носителей обратились в больницу с признаками ОРВИ или пневмонии, либо входили в число контактных лиц.

«19 фактов заражения зарегистрировано при плановом мониторинге, 20 — при самостоятельном обследовании, 5 человек заболели после пребывания в другом субъекте, за рубежом», — отметили в правительстве.

Общее число подтверждённых случаев инфицирования с начала года, таким образом, достигло 9666. Коэффициент распространения инфекции за семь последних дней составил 2,8.